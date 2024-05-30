В России начнут тестировать маркировку ноутбуков и смартфонов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в РФ будет продлен и расширен, пишет ТАСС со ссылкой на подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжение. В перечень вошли ноутбуки и смартфоны.

В список радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, вошлиноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы. Эксперимент, стартовавший 1 декабря 202 года продлили до 1 августа 202 года.

Участие в программе будет добровольным, коды маркировки товаров предоставляются безвозмездно. Продукцию начнут отслеживать с помощью средств маркировка системы «Честный знак». Оператором эксперимента является Центр развития перспективных технологий.

В правительстве ожидают, что эксперимент позволит проверить технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки, чтобы исключить возможность использования контрафактных товаров. В пилотном проекте заняты 70 компаний. По итогам эксперимента российские власти примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции.

Цены на презервативы вырастут из-за эксперимента по маркировке изделий, заявила бизнес-эксперт Янина Гришина. По ее словам, маркировка всегда влияет на цену, так как за этим процессом стоит человек со специальным оборудованием. Гришина уточнила, что маркировочная марка сейчас стоит 60 копеек.