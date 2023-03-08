В России начнут обучать агитаторов-пропагандистов Минкультуры и Госдума создадут вуз для обучения агитаторов-пропагандистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры совместно с рабочей группой из Госдумы намерено создать патриотическое высшее учебное заведение, сообщает URA.ru со ссылкой на письмо ведомства парламенту. Депутат ГД Николай Новичков в беседе с агентством рассказал, что на базе института планируется обучать специалистов, которые были бы схожи по функционалу с «агитаторами-пропагандистами» и стали бы «трансляторами духовных ценностей».

За 30 лет декларирования отказа от госидеалогии, что у нас произошло в свое время? Мы потеряли квалификацию агитаторов-пропагандистов. <...> Нет задачи сделать в чистом виде агитаторов-пропагандистов. Есть задача перевести формат образования в культурной сфере на решение государственных задач, связанных с продвижением духовно-нравственных ценностей, — сказал Новичков.

Депутат считает, что сейчас публично сказанные слова «не должны работать против России», а наоборот им следует быть направленными на «сплочение общества». В этой связи специальности, связанные с культурной деятельностью, необходимо адоптировать под новые условия, считает Новичков.

По словам парламентария, в вузе можно будет получать как первое, так и второе высшее образование, а также повышать квалификацию и обеспечить себя дополнительным образованием.

Ранее стало известно, что бывших военных обучат патриотическому воспитанию молодежи. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что проект «Твой герой» стартует 16 марта. Программа направлена на включение участников спецоперации в систему патриотического воспитания молодежи.