В России начался завершающий этап наземных испытаний ТрАМПа

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В России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ожидается, что борт, внешне представляющий собой классический беспилотник с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением, поднимут в небо в апреле.

ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам. Беспилотник завершает программу наземных испытаний, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему моменту совершены десятки рулений, а также отработана система управления бортом и осуществлены пробежки без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. В ближайшее время на ТрАМП установят штатный двигатель с трехлопастным винтом, а технологические стойки шасси заменят постоянными.

Испытания беспилотника начались в середине февраля. Тогда источник РИА Новости рассказывал, что БПЛА сможет перебрасывать до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, а главной его особенностью является большой грузовой отсек, объем которого составляет 2650 литров и позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз.