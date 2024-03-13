В России начали готовиться к переходу на прогрессивное налогообложение Депутат Аксаков: Госдума готовит проект прогрессивного налогообложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума и правительство уже приступили в подготовке проекта о прогрессивном налогообложении в России, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на всех уровнях власти наблюдается плотное взаимодействие, предложение президента Владимира Путина намерены реализовать как можно быстрее.

Работа уже ведется точно. Госдума и правительство, понятно, что они будут плотно взаимодействовать. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс, — рассказал Аксаков.

Депутат добавил, что положительно относится к введению прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По его словам, НДФЛ в размере 15% можно применять к лицам, чей годовой доход составляет 1 млн рублей. В отношении компаний должна быть «более гибкая система», добавил депутат.

Ранее Путин заявил, что россияне абсолютно нормально воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится. По его словам, и сторонники плоской шкалы сейчас считают, что в целом страна готова к избирательному налогообложению.