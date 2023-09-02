В России впервые появятся критерии заброшенных земельных участков Депутат Гаврилов: в России появятся критерии заброшенного земельного участка

Фото: Андрей Ершов/NEWS.ru

Правительство России в ноябре планирует завершить подготовку проектов законов об освоении земли, устанавливающих критерии заброшенных участков, рассказал NEWS.ru глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он добавил, что документ не подразумевает поголовного изъятия собственности нарушителей.

Правительством установлены признаки неиспользования участков: закочкаренность, закустаренность, показатели по порче почв и другие. По остальным же категориям такого регулирования нет. Глава СНТ жалуется на бурьян, борщевик, провалилась крыша дома, появились бомжи и превратили землю в свалку. А для реакции властей нужны критерии, а пока заброшенность — это субъективное мнение, — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что готовящиеся поправки предусматривают обязанность собственника участка, получившего предписание, привести участков в порядок.

Если собственник не хочет заниматься участком, ему следует задуматься, как им распорядиться — продать, подарить, но не создавать заброшенных земель. Потому что потенциал у этих территорий есть. Неиспользование участка для строительства, садоводства, огородничества в случае, если такая обязанность предусмотрена законом, — подытожил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что исходя из опыта действующих государственных программ по бесплатной выдаче гражданам земельных участков, многие отказываются от такой земли. Он отметил, что при предоставлении бесплатной земли власти не обещают, что снабдят эти участки коммунальными благами. Чаплин предложил разработать программы подключения таких земель к коммуникациям.