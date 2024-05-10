В России может появиться министерство демографии Лидер СРЗП Миронов предложил создать в России министерство демографии

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В России необходимо создать министерство или агентство демографии, заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов во время выступления перед журналистами в Государственной думе. По его словам, таким образом в стране можно будет решить демографическую проблему, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, что указ президента от 7 мая о стратегическом развитии нашей страны требует новых подходов. И в связи с этим мы ожидаем в том числе изменений в структуре правительства. Например, если действительно мы хотим решить и будем решать демографическую проблему, если мы действительно хотим, чтобы нормой стала семья с тремя детьми, то для этого, наверное, необходимо создавать либо министерство, либо агентство по демографии, — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что в демографической сфере необходимо, в частности, решить вопросы жилья, образования, здравоохранения и безопасности, которые в настоящее время ложатся на различные ведомства. Как отметил лидер партии, создание министерства демографии поможет объединить комплекс проблем.

Ранее депутат Нина Остина поддержала идею создания отдельного профильного министерства по управлению политикой в сфере семьи. По ее словам, такое ведомство необходимо в том числе в связи с ухудшением демографической ситуации в РФ. Она подчеркнула, что сегодня философией в жизни российского народа должна стать семья.