В России может появиться еще один выходной день Комитет Госдумы подготовил законопроект об установлении Дня семьи 8 июля выходным

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Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении Дня семьи, который отмечается в России 8 июля, выходным, сообщила глава комитета Нина Останина. По ее мнению, этот праздник нужно проводить в кругу родных.

Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным, — сказала Останина.

Она добавила, что с проектом закона комитет выйдет на Совет Думы, выразив при этом уверенность, что он поддержит данное решение.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, приуроченный к 8 июля, стал официальным праздником. Документ вступил в силу со дня его подписания.