Бывшим депутатам запретят покидать Россию В ГД проработают запрет депутатам на выезд за границу после снятия полномочий

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Думскому комитету по безопасности поручено проработать вопрос выезда за границу сенаторов и депутатов после прекращения их полномочий, заявил на пленарном заседании Госдумы 4 июля спикер ГД Вячеслав Володин. Он также поручил комитету проработать вопрос о запрете для депутатов владеть недвижимостью за рубежом, передает корреспондент NEWS.ru.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил продлить запрет на выезд сенаторов и депутатов за границу на два-три года после того, как их статус перестанет действовать.

Хорошее предложение, на самом деле оно действует в отношении государственных служащих, если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска — пять лет вводятся ограничения. Давайте мы попросим наш профильный комитет проработать эти вопросы, возможно, это будет комитет по безопасности, — сказал Володин.

По его словам, в случае принятия такого решения, избираться будут люди, «понимающие они работают в интересах страны».

Ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев сообщил NEWS.ru, что новая норма о лишении полномочий депутатов и сенаторов за несанкционированный выезд за границу будет способствовать не только повышению защищенности сведений, составляющих государственную тайну, но и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений. По его словам, зарубежные спецслужбы активно проводят против российских граждан акции, направленные на провокацию, и попытки их вербовки.