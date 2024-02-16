Провожающим могут запретить вход в аэропорты Минтранс предложил ограничивать вход в аэропорты для провожающих и встречающих

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В России могут ограничить вход для встречающих и провожающих граждан в аэропортах, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ. Как подчеркнули в ведомстве, запрет на допуск в воздушные гавани страны будет действовать только в момент наивысшего уровня опасности, передает ТАСС.

В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. <...> В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, — сказано в сообщении.

По информации Минтранса, новая модель допуска в аэропорты прорабатывается совместно с правоохранительными ведомствами. При этом в случае одобрения введенные правила будут носить краткосрочный и временный характер.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы введут эксперимент, в рамках которого иностранных граждан обяжут проходить геномную регистрацию. Итоги будут подведены к 10 декабря. Соответствующие мероприятия запланированы в рамках двухлетнего плана по реализации концепции миграционной политики.