В России могут запретить увольнять вдов участников СВО Кабмин России поддержал законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

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Правительство России поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников спецоперации в течение года после гибели супругов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв членов кабмина. При этом члены правительства подчеркнули, что законопроект в своем текущем виде требует доработки. В частности они предлагают изменить статью Трудового кодекса РФ, которую предлагается отредактировать.

Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки, — говорится в отзыве.

Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Игорь Антропенко, а также сенатор Дмитрий Перминов. Они выдвинули свое предложение в сентябре 2023 года. Парламентарии предлагают внести поправки в статью 261 Трудового кодекса РФ, запретив увольнять вдов ветеранов боевых действий. К их числу относятся и участники специальной военной операции. Предполагается, что такая мера позволит защитить семьи участников СВО и дать им время для нормализации жизни в трудную минуту.

Правительство России в целом поддержало законопроект, однако потребовало внести правки. В частности члены кабмина предлагают внести правки не в 261 статью ТК РФ, а в статью 179. Кроме того, запрет на увольнение вдов участников боевых действий могут закрепить в отдельной статье.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о конфискации имущества лиц, осужденных за дискредитацию Вооруженных сил России. Предполагается, что документ может быть рассмотрен во втором чтении в течение текущей недели.