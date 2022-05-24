В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев Госдума приняла в первом чтении закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о новых ограничениях на услуги суррогатных матерей. Согласно ему, россиянки не смогут вынашивать детей иностранцев, передаёт ТАСС.

Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект ещё в декабре 2021 года. Согласно тексту документа, планируется, что услугами суррогатных матерей — россиянок смогут пользоваться супружеские пары или одинокие гражданки, обе категории должны будут иметь гражданство РФ.

Как утверждает один из авторов проекта Василий Пискарев, законопроект направлен на то, чтобы защитить детей, рождённых суррогатными матерями. По словам парламентария, «за последние несколько лет, по самым приблизительным подсчетам, вывезено за рубеж около 45 тысяч детей».

Ранее патриарх Кирилл предложил запретить аборты для защиты прав детей на жизнь. По его мнению, необходимо остановить операции по прерыванию беременности в частных клиниках и по ОМС.