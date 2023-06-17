В России могут запретить параллельный импорт смартфонов топовых брендов Минцифры обсуждает запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на ПМЭФ, что возглавляемое им ведомство и Минпромторг обсуждают возможность запрета параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. По его словам, которые приводит РИА Новости, параллельный ввоз гаджетов южнокорейских брендов могут запретить, поскольку существуют их китайские аналоги, при этом импорт iPhone запрещать не планируют.

Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования — имеются в виду сервера и системы хранения данных — из недружественных стран, это НР, IBM и так далее. <...> А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают, — сказал Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что обсуждение пока находится в начальной стадии.

На ПМЭФ Шадаев также рассказал, что позиция Минцифры относительно возможности блокировки YouTube в России не менялась. По его словам, ведомство считает, что рассматривать этот вопрос преждевременно, пока в стране не появится альтернативный сервис.

Ранее эксперт по технологиям Сергей Корогод отметил, что возможный запрет параллельного импорта ПК даст возможность заработать российским компаниям, но вместе с тем создаст серьезные проблемы для многих предприятий. Специалист объяснил, что в случае запрета параллельного импорта компьютеров отечественная техника будет не только дороже, но и в дефиците.