Законопроект о запрете на скрывающую лицо одежду направили в кабмин Михеев: Госдума передала кабмину законопроект о запрете скрывающей лицо одежды

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Михеев в Telegram-канале сообщил, что законопроект о запрете ношения одежды, которая скрывает лицо, направлен на отзыв в правительство РФ. По его словам, в случае нарушения правила россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Авторами проекта выступили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы дедов морозов, — написал депутат.

В документе говорится, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний, трудовой деятельности, в зимнее время и при проведении новогодних и других мероприятий. Также разрешается носить головные летние уборы и солнцезащитные очки. В иных случаях за закрытие лица грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение может обернуться потерей 30 тысяч рублей.

Депутат добавил, что какие-то формулировки могут уточниться после получения отзыва. Парламентарий также заявил об уходе от споров про религиозную одежду, чтобы не дать возможности поднять крик «ущемившимся».

В Госдуме ранее назвали вопросом безопасности инициативу о запрете ношения скрывающей религиозной одежды в российских школах. Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил, что идея была выдвинута на основе полученных от граждан обращений.