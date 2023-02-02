В России могут запретить госзакупки зарубежных фортепиано Депутат Шолохов назвал преждевременным запрет госзакупок зарубежных фортепиано

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Правительство планирует запретить госзакупки фортепиано, произведенных не в России и странах ЕАЭС, сообщает «Парламентская газета». В 2021 году больше половины всех приобретенных государством инструментов пришлось закупать за границей, поэтому собственного производства может не хватить для покрытия внутреннего спроса на них. При этом издание уточнило, что в стран ЕАЭС фортепиано производит только одна белорусская компания, поэтому покрывать удовлетворить внутренний спрос придется благодаря преимущественно отечественным производителям. Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что введение полного запрета на госзакупки зарубежных фортепиано было бы преждевременным и государству не следует вводить их, не предоставляя альтернативы.

Парк инструментов в музыкальных школах находится в плачевном состоянии. Мы все время говорим, что этот объем инвентаря нужно пополнять. В таких условиях полное запрещение, исходя из того что оно должно быть произведено в Российской Федерации, представляется преждевременным. Вопрос об обеспечении музыкальными инструментами школ и домов творчества пока не решен, — заявил Шолохов.

По данным Минпромторга, в 2021 году в России изготовили 2000 фортепиано. Государство закупило 70% из них, но больше половины от общего числа купленных инструментов все равно были приобретены за рубежом. При этом российские производители фортепиано сообщили, что благодаря запрету на госзакупки иностранных фортепиано они смогли бы нарастить собственные мощности.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее попросила главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова обеспечить полное оснащение детских садов, музыкальных и общеобразовательных школ отечественными музыкальными инструментами. По её словам, в российские детсады и профильные учебные заведения поставлены 9,5 тысячи инструментов российского производства.