В России могут ввести знак качества для шаурмы Роспотребнадзор проработает инициативу о введении знака качества для шаурмы

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Специалисты Роспотребнадзора прорабатывают возможность ввести знак качества для шаурмы, подтверждающий соблюдение высоких стандартов приготовления. Об этом говорится в ответе главы ведомства Анны Поповой на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выступившего с соответствующей инициативой, передает ТАСС.

Роспотребнадзором совместно с научными подведомственными организациями прорабатывается вопрос о целесообразности создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции, а также ее сбалансированный состав в конкретной точке общественного питания, — сообщила Попова.

По итогам вопрос введения знака качества для шаурмы могут обсудить на экспертном уровне, добавили в Роспотребнадзоре.

Даванков поблагодарил санитарное ведомство за поддержку его предложения. Депутат отметил, что недавно в Москве у 16 отравившихся выявили сальмонеллез, в связи с чего он и предложил ввести знак качества для шаурмы и для «полезного фастфуда» в целом.

В июле Даванков обратился к Поповой с предложением разработать стандарты приготовления шаурмы. Вице-спикер Госдумы пояснил, что в настоящий момент каждый владелец точки общепита в России готовит шаурму «как хочет». По его мнению, при составлении рекомендаций необходимо определить полезные ингредиенты шаурмы и исключить все вредные.