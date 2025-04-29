В России могут ввести социальный кодекс для семей с детьми Депутат Милонов заявил, что социальный кодекс упростит жизнь семьям с детьми

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Создание единого социального кодекса, содержащего всю информацию о многочисленных льготах для семей с детьми, существенно упростит жизнь граждан, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Виталий Милонов. С соответствующей инициативой выступили в Общественной палате РФ.

Кодификация социального законодательства заметно упрощает его применение и позволяет людям ознакомиться со всей совокупностью мер поддержки, — высказался Милонов.

По его мнению, семьям, особенно многодетным, сегодня действительно непросто понять свои права. Для этого нужно анализировать множество документов, составленных сложным юридическим языком, а также знать как минимум пять законов, пояснил парламентарий.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов ранее заявил, что суммы кредита по семейной ипотеке в России должны быть увязаны с числом детей в семьях. По его словам, это должно быть одной из первоочередных мер поддержки многодетных семей.