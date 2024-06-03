В России могут ввести режим ЧС из-за заморозков Глава Минсельхоза Лут: режим ЧС из-за заморозков могут ввести до конца недели

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Режим ЧС федерального уровня из-за майских заморозков может быть введен до конца недели, сообщила «Интерфаксу» глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. По ее словам, в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тысяч га. Есть случаи гибели и плодовых насаждений.

ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты, — сказала она.

Ранее политолог Андрей Перла заявил, что случившиеся в России заморозки могут привести к росту цен на зерно на мировых рынках. Он добавил, что сейчас страна занимает первое место среди поставщиков продукции.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время средняя стоимость пересева культур составляет в районе 20 тысяч рублей на гектар. Из-за этого проблемы с урожаем в РФ могут нанести вред не только местному покупателю, но и многим странам по всему миру. В первую очередь с этим могут столкнуться Китай и государства на африканском континенте, так как они считаются основными импортерами русского зерна.

Агроном Михаил Воробьев ранее напомнил о площади России и отметил, что не пострадавшие от заморозков регионы обеспечат рынок продукцией. Помимо этого, страна часто закупает продукцию из других стран, таких так Чили, Бразилия и Новая Зеландия.