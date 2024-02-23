В России могут ввести отсрочку от призыва для двух категорий граждан В Госдуме предложили ввести отсрочку от призыва для служащих прокуратуры и СК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициативу об отсрочке от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ внесли на рассмотрение в Госдуму, говорится в документе в электронной базе нижней палаты Федерального собрания. Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».

Нововведение затронет тех, кто работает в указанных ведомствах после получения соответствующего высшего образования. Отсрочка будет действовать на время службы в прокуратуре и СК РФ.

Сотрудников могут освободить от военных сборов при условии, что они занимают должности, предусматривающие присвоение спецзваний и классных чинов. Если инициатива будет одобрена, новые нормы вступят в силу уже с 1 сентября 2024 года.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили, чтобы молодым сотрудникам оборонных предприятий дали отсрочку от армии. Это, по их мнению, позволит преодолеть кадровый голод. В случае принятия поправок отсрочку от армии смогут получить выпускники вузов, колледжей и техникумов, которые устроились на заводы, занимающиеся созданием боеприпасов и спецхимии. Среди должностей, которые затронет инициатива, числятся работники, занятые производством и сборкой боеприпасов и их компонентов.