В России могут ввести обязательную регистрацию электросамокатов Законопроект о госрегистрации электросамокатов внесен в Думу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев электросамокатов регистрировать их на портале «Госуслуги», сообщается в думской электронной базе. Авторы проекта предлагают внести соответствующие изменения в закон о государственной регистрации транспортных средств. Помимо самокатов, россиян также могут обязать регистрировать электровелосипеды и моноколеса.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что действующее законодательство не предоставляет достаточного количества инструментов для правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), к числу которых и относятся электросамокаты. Это приводит к росту числа аварий с их участием. Предполагается, что обязательная регистрация позволит идентифицировать нарушителя и применить к нему соответствующие меры, в том числе выписать штраф.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ранее высказался против запрета передвигаться по тротуарам на электросамокатах. По мнению парламентария, данное ограничение сведет на нет транспортную функцию СИМ и оставит только рекреационную. Федяев подчеркнул, что региональные власти могут самостоятельно решить этот вопрос.