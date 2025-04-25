В России могут ввести меры поощрения за крепкий брак В Госдуме призвали дарить супругам акции крупных компаний на свадебные юбилеи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили дарить супругам акции крупных сырьевых компаний, находящихся в собственности РФ, пишет 360.ru. Соответствующий запрос они направили руководителю Росимущества Вадиму Яковенко.

На бриллиантовую свадьбу (60 лет) можно предоставить акции компании «Алроса». На золотую свадьбу (50 лет) можно подарить акции компаний «Роснефть» или «Транснефть», — предложили парламентарии.

Согласно инициативе, поощрения будут предусмотрены на празднование 5, 10, 20, 50 и 60 лет брака. Народные избранники подчеркнули, что подобный подарок станет достойным признанием ценности крепкой семьи.

Клинический психолог Илья Суслов ранее заявил, что секрет долгого брака кроется в желании партнеров сделать друг друга счастливыми. По его словам, для этого супруги должны удовлетворять взаимные потребности друг друга.