В России могут возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Мантуров заявил о планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Денис Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране могут возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Такие планы существуют у отечественного автопрома, отметил он в беседе с РБК.

Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться «Москвич»... У коллег есть планы возрождения бренда «Волга» или «Победа» или и то, и то, — подчеркнул чиновник.

Сроки начала производства автомобилей под советскими брендами он не назвал, но уточнил, что реализация названных им проектов возможна не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках.

Ранее стало известно, что Денис Мантуров в ходе ПМЭФ-2022 заявил: производство на заводе «Москвич» начнется до конца текущего года. Он также допустил возможность выпуска до конца года гибридных автомобилей или их электроверсии.