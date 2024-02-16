В России могут вернуться к плавающим ставкам на кредиты В ЦБ допустили введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан

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Банк России допускает рассмотрение введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что это не должно касаться большинства россиян.

[Можно рассмотреть] возможность плавающих ставок, ввести для состоятельных клиентов, очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы. Если они хотят взять на себя процентный риск, ну, может быть, и можно позволить. Но для большинства граждан, на мой взгляд, нужно вводить ограничения, — заявила Набиуллина.

Ранее стали известны результаты социсследования, согласно которым большинство россиян поддерживают законопроект о самозапрете выдачи кредитов. В поддержку такого ограничения выступили 74% опрошенных жителей страны, среди них больше всего тех, кто зарабатывает не менее 100 тысяч рублей в месяц.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года россиянам выдали свыше 3 млн микрозаймов, что на 3,5% превысило показатель за ноябрь. Больше всего микрозаймов выдали в Москве (194 тысячи), Подмосковье (около 157 тысяч) и Краснодарском крае (почти 131 тысяча). Также в первую пятерку вошли Башкирия и Свердловская область. Наибольший прирост зафиксировали в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Саратовской, Ростовской и Самарской областях.