В России могут ужесточить условия проживания иностранцев В МВД предложили ограничить срок пребывания иностранцев в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок пребывания иностранцев в России предложили ограничить 90 днями в пределах календарного года, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. В ведомстве напомнили, что сейчас действует формула «90/180»: гражданам других стран можно находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода.

Проектом федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ — 90 суток в пределах календарного года, — сказал собеседник.

Он отметил, что если инициатива будет реализовываться, то для имеющих право на долгосрочное пребывание иностранцев сроки будут определяться с учетом оснований такого права. В частности речь идет о трудовых мигрантах и студентах.

В сентябре 2022 года законопроект о краткосрочном пребывании иностранцев был внесен в правительство России. Сейчас документ дорабатывают на площадке аппарата правительства РФ.

Осенью президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам поступать на военную службу в стране. Согласно документу, иностранцы смогут служить в ВС РФ, войсках национальной гвардии, а также в воинских подразделениях противопожарной службы.