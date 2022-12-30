В России могут ужесточить контроль над пищевыми добавками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации в марте проведут круглый стол с участием представителей профильных комитетов и экспертов Роспотребнадзора, чтобы обсудить регулирование рынка БАДов. Член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, что на заседании поднимут вопрос контроля качества пищевых добавок, их производства, наличия заявленных веществ, а также рекламы БАДов. Сенатор напомнил, что закон не допускает рекламу, создающую впечатление, что биодобавка обладает лечебными свойствами. Действующие нормы предполагают, что на упаковке БАДов должно быть предупреждение, что пищевая добавка не является лекарственным средством, однако для инструкции к продукту таких требований нет.

Дело не в том, что БАДы не нужны, ими очень многие пользуются. Проблема в том, что они недостаточно исследованы. Если лекарства регламентируются строго — из чего их изготавливают, из какой субстанции, то производство БАДов вызывает вопросы. Как его сегодня контролируют, как проверяют, содержатся ли в пищевых добавках именно те вещества, которые заявлены, и в какой концентрации — все эти вопросы мы сегодня изучаем, — сообщил изданию парламентарий.

Пробелы в законодательства позволяют производителям БАДов указывать в инструкции любую информацию, которую им выгодно донести до потребителя, сообщил Круглый. По его словам, иногда недобросовестные производители выпускают добавки, маскирующиеся под лекарства. Случается, что в названии БАДа меняют одну букву и делают похожую упаковку, чем вводят людей в заблуждение.

Ранее терапевт Екатерина Терентьева предупредила, что прием большого количества БАДов может ослабить или усилить действие лекарств, что способно повлиять на некоторые процессы в организме. Врач объяснила, что некоторые пищевые добавки могут повысить риск кровотечения или отразиться на реакции человека на анестезию. Так, зверобой может снизить эффективность противозачаточных таблеток и антидепрессантов, а витамин K — ослабить способность антикоагулянтов разжижать кровь.