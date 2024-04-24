В России могут усилить контроль за лицами с психическими расстройствами Законопроект: МВД и медики смогут обмениваться данными о психбольных россиянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который может дать возможность сотрудникам МВД и медикам обмениваться данными о лицах с психическими расстройствами, говорится в соответствующем документе, размещенном в думской электронной базе. В частности, речь идет о гражданах, склонных к совершению общественно опасных действий.

Инициатива корректирует законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно проекту, в компетенции полиции будет наблюдение за психбольными с целью предупреждения возможного совершения ими преступлений или административных правонарушений.

По запросу сотрудников правоохранительных органов медики также смогут раскрывать врачебную тайну без согласия гражданина или его представителя. Этот пункт будет касаться лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий и находящихся под наблюдением полиции.

Ранее Минздрав России разработал правила ограничения прав пациентов психиатрических клиник. Ведомство в том числе регламентировало право на использование телефона: диагноз и пребывание в больнице не могут являться причинами для запрета средств связи.