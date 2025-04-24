В России могут упростить проезд для экстренных служб Депутат Колунов призвал обязать УК обеспечивать проезд экстренных служб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб к месту происшествия, пишет 360.ru. По его словам, сейчас ведется сбор мнений по инициативе, после чего будет направлено обращение в МЧС.

Жизнь и здоровье людей, их кров необходимо защитить. И данная инициатива призвана с этим помочь, — отметил Колунов.

Он подчеркнул, что граждане регулярно жалуются на невозможность подъезда пожарных машин к местам возгорания из-за стихийных парковок. По задумке парламентария, УК будут проводить регулярные проверки придомовых территорий и инициировать эвакуацию авто, препятствующих проезду экстренных служб.

Сергей Колунов ранее заявил о намерении проработать законодательную базу, чтобы пожарных не привлекали к ответственности за вынужденный таран. Он также предложил предусмотреть установку силовых бамперов на машины экстренных служб.