В России могут упростить получение ВНЖ для представителей коренных народов В ГД внесли проект об упрощенной выдаче ВНЖ представителям коренных народов РФ

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В Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) без получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые являются представителями коренных народов РФ, соответствующий документ опубликован в думской базе данных. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков.

Документ предполагает выдачу ВНЖ без получения разрешения на временное проживание «иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ (исторически проживающих на территории РФ) или имеющему таких родителей». Правительству РФ предстоит утвердить перечень таких народов. Необходимость инициативы в пояснительной записке объясняется тем, что за рубежом проживают порядка 20 млн человек, которые считают русский язык родным. В случае принятия законопроекта, изменения будут внесены в ст. 8 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому россиян предлагается лишать приобретенного гражданства за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Также были приведены данные, согласно которым гражданами России стали за 2022 год более 691 тысячи иностранцев, в основном жители Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Согласно данным за первый квартал 2023 года, гражданами России стали 106 тысяч иностранцев, среди них также преобладали выходцы из Таджикистана.