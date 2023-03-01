В России могут сократить список ввозимых без перецепки товаров из Европы

Фото: Владимир Горовых/РИА Новости

Работа многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Новые Юрковичи в Брянской области

Российское правительство рассмотрит вопрос сокращения списка товаров, перевозка которых европейскими грузовиками не запрещена, рассказали «Коммерсанту» два источника среди производителей. По имеющейся информации, совещание по этому вопросу пройдет у вице-премьера Андрея Белоусова. Соответствующие планы в беседе с журналистами подтвердили в секретариате. Там подчеркнули, что перечень может быть определен после анализа существующей практики и позиций заинтересованных органов власти. Участники продовольственного рынка в свою очередь опасаются порчи товаров и роста цен.

Как сказал источник среди производителей, перегрузка продуктов и сырья может привести к нарушению температурного режима и потере качества. Кроме того, ветеринарные или фитосанитарные сертификаты в результате могут стать недействительными. По словам генерального директора таможенного брокера KBT Юлии Шленской, из-за перецепки сама логистика станет дороже, а цены подскочат.

Как отмечают журналисты, логистические компании видят потенциал в большей загрузке инфраструктуры и местных перевозчиков. Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов заметил, что все приграничные таможенно-логистические терминалы уже проинспектированы. По его словам, инфраструктура готова к тому, что объемы доставки товаров с перегрузкой увеличатся.

10 октября 2022 года в силу вступил запрет на грузовые автоперевозки по РФ для компаний из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Такие грузы перевозят российские компании. Они используют перегрузку и перецепку на приграничных зонах. На данный момент ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп. В частности, речь идет о продуктах животного происхождения.

Ранее посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов, отправляемых в Россию и Белоруссию. По его словам, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.