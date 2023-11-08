В России могут снять запрет на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95 Шульгинов: власти обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина

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Российские власти обсуждают возможность отказа от запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Соответствующие ограничения были введены с 21 сентября. Основной целью такого решения была стабилизация внутреннего рынка, передает РИА Новости.

Обсуждаем. И 92, и 95, — констатировал Шульгинов.

Месяцем ранее власти скорректировали введенные меры. Так, был снят запрет на экспорт дизельного топлива. Однако послабления коснулись лишь тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% производимой продукции.

Вместе с тем ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство не видит необходимости в принятии оперативных мер на топливном рынке. По его словам, кабмин просчитывает различные варианты развития событий. В частности, вице-премьер отметил, что запрет на экспорт авиационного топлива вводить не планируют.

Энергоэксперт Анастасия Бунина ранее рассказала россиянам, что ситуация с ценами на бензин стабилизируется к зиме. По ее словам, государство предприняло серьезные шаги. Благодаря введенным мерам стоимость топлива снизилась на четыре — шесть процентов. При этом в процессе цены могли повышаться, уточнила эксперт.