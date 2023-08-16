В России могут разрешить продажу алкоголя на летних верандах В Госдуму внесли законопроект, разрешающий продажу алкоголя на летних верандах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре Госдума рассмотрит инициативу «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому будет разрешена продажа алкоголя на летних верандах, сообщают «Известия». Такой вариант станет возможным, если у заведения есть лицензия на реализацию спиртных напитков.

Запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Мы все помним, через какие трудности, в том числе финансовые, они прошли во время пандемии, — пояснил депутат Госдумы Денис Кравченко.

Он добавил, что в Москве такая практика была апробирована и дала более чем удовлетворительные результаты. Кравченко объяснил, что люди не начали спиваться, роста контрафакта среди алкогольной продукции также не зафиксировали.

Депутат отметил, что инициативу ранее озвучивал сенатор Андрей Кутепов, однако законопроект так и не внесли в Госдуму. Кравченко предположил, что это было связано с необходимостью доработок.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею запретить в России продажу вин из недружественных стран в общепите и транспорте. Он отметил необходимость импортозамещения, если речь идет о государственных торговых площадках.