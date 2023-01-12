В России могут разрешить оплачивать съемное жилье маткапиталом

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья средствами материнского капитала, сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. По мнению политолога, это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей, которые только начали строить карьеру и не могут купить жилье в ипотеку, задействовав выплату.

В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала, — говорится в тексте обращения.

На сегодняшний день средства материнского капитала можно направить в качестве первоначального взноса по ипотеке или на погашение основного долга, а также процентов по ипотечному кредиту. При этом выплату нельзя направить на штрафы или пени за просрочку по займу. Кроме того, использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года после рождения ребенка.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» подготовили законопроект, отменяющий обязательный порядок выделения детям долей в жилье, купленном при участии средств маткапитала. Как рассказала один из разработчиков проекта, зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, доля ребенка в таком жилье обычно не превышает 5%, при этом сделки с подобной недвижимостью проводить весьма сложно.