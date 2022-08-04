В России могут разрешить аптекам самостоятельно изготавливать лекарства Депутат Фаррахов предложил разрешить аптекам самостоятельно изготавливать лекарства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фармацевтической отрасли нужна поддержка. Если разрешить аптекам заводить рецептурно-производственные отделы, это поможет провизорам обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, заявил член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он уточнил в разговоре с «Парламентской газетой», что подобную инициативу могут включить в план пленарных заседаний сентября.

Мы совместно с комитетом по охране здоровья провели встречи с ведомствами. Мне бы хотелось, чтобы в первые дни осенней сессии законопроект прошел второе чтение, потому что это чрезвычайно важная инициатива, в том числе и для ветеринарии. Я уверен, мы можем сразу выйти и в третье чтение, — отметил Фаррахов.

Депутат уточнил, что для принятия законопроекта необходимо учесть поправки Минздрава и Минпромторга, при этом корректировка представителей ведомств затронула в основном производственные нюансы, а также соблюдение правил изготовления и хранения препаратов. Фаррахов добавил, что для таких производственных аптек уже готово необходимое оборудование, которое обеспечит качественное производство препаратов и не допустит нарушений рецептуры.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. В кабмине считают, что он поможет сделать лекарственные средства более доступными для россиян, в том числе в условиях пандемии.