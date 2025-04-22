В России могут расширить список креативных профессий Депутат Гусев предложил внести правки в закон о креативных индустриях

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил добавить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях, пишет 360.ru. По его словам, такие специалисты могут внести значимый вклад в преодоление социальных вызовов и сплочение общества.

Закон о креативных индустриях уже закрепляет ряд творческих профессий. Но без социальных архитекторов — тех, кто создает смыслы и управляет общественными процессами, — мы рискуем упустить главных креативщиков, — высказался Гусев.

Он подчеркнул, что эти специалисты не только задают общественную повестку, но и помогают решать актуальные задачи общества и государства. Их включение в закон станет естественным шагом, который устранит существующие правовые пробелы, заключил парламентарий.

В Госдуме ранее предложили ввести федеральный запрет на работу мигрантов в образовании и медицине. По его словам, Минтруд в семь раз сократил список профессий для упрощенного получения вида на жительство — с 203 до 29 специальностей.