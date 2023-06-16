В России могут ввести льготное кредитование гостиниц Путин предложил предоставить льготное кредитование гостиничного сегмента

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ предложил ввести льготное кредитование гостиничного сегмента, в частности 3—4-звездных гостиниц. Глава государства также предложил выделить дополнительные 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц.

В прошлом году мы выделили на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд рублей, охватили 174 проекта в 20 регионах страны. Однако спрос, как жизнь показывает, гораздо выше, причем инвестиционные проекты проработаны: есть земельные участки, подведены инфраструктурные линии. Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц, — сказал Путин.

По его словам, это позволит реализовать еще 470 проектов, а значит, больше людей смогут познакомиться с уникальной природой и историческими достопримечательностями России.

Ранее на ВДНХ 11 июня завершился III Российский туристический форум и фестиваль «Путешествуй!», организованный при поддержке Фонда Росконгресс. Советник президента России Антон Кобяков отметил, что в стране продолжается работа над укреплением международных отношений, в том числе за счет «культуры и гостеприимства».