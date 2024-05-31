В России могут появиться убежища для защиты от ядерного оружия Правительство РФ разработало проект о создании мобильных убежищ модульного типа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мобильные убежища модульного типа могут появиться на территории России, информирует РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Предназначение таких объектов — защита населения от всех видов оружия, включая ядерное.

В пояснительной записке к проекту постановления кабмина говорится, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всех граждан. Ученые ВНИИ ГОЧС уже разработали мобильное убежище модульного типа «КУБ-М». Сооружение способно защитить как от светового излучения ядерного взрыва, так и от радиоактивного загрязнения.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский ранее заявил, что ядерная реакция на агрессию Запада против России, прикрываемую действиями Украины, может приблизить «второе пришествие». По его мнению, есть альтернатива такому сценарию. Речь идет об ударе по спутниковой группировке. Ходаковский отметил: именно с ее помощью Запад может корректировать удары всего, что «далеко летает и точно бьет».

Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов отмечал, что западные страны постоянно показывают противоречивую картину в информационной войне против Москвы. Эксперт уверен: сейчас РФ должна продемонстрировать Западу свои возможности и способности, вернувшись к ядерным испытаниям.