В России могут появиться педагоги с криминальным прошлым В Госдуме захотели разрешить судимым за тяжкие преступления работать педагогами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы внесли законопроект, в рамках которого предлагается разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью осуществлять преподавательскую и тренерскую деятельность, следует из электронной базы нижней палаты парламента. При этом бывшие заключенные должны соблюсти ряд требований. Изменения планируется внести в статью 331 ТК РФ («Право на занятие педагогической деятельностью»).

Согласно этому законопроекту, разрешение может быть выдано гражданину спустя не менее 10 лет после освобождения. Также преступление не должно быть связано с убийствами, сексуальным насилием, семьей и несовершеннолетними. Кроме того, кандидат с криминальным прошлым на свободе должен вести себя безупречно, а также быть вовлеченным в «общественную и благотворительную деятельность».

Сейчас же на работу педагогом не возьмут лиц с судимостью, подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и за ряд других преступлений.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила снизить до 12 лет возраст привлечения к уголовной ответственности. Такое предложение последовало после убийства ножом в Москве 11-летнего школьника его 13-летним приятелем. По словам парламентария, парламент начал консультации с МВД на этот счет.