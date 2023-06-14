В России могут появиться налоговые льготы для мигрантов Минэкономразвития предложил ввести налоговые льготы для переехавших в РФ иностранцев

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В Министерстве экономического развития предложили законодательно закрепить налоговые льготы для иностранных граждан, переехавших в Россию. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Вольвач, его слова приводит пресс-служба министерства. Чиновник отметил, что таким образом переезжающие в РФ люди получат удобные механизмы для релокации.

Минэкономразвития предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации, в рамках которой приезжающие получат налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего, курсы по изучению русского языка, консультации по правоприменению российского законодательства, консульское сопровождение, а также доступ к единому информационному сайту с возможностью заполнения анкеты участника программы, — сказал Вольвач.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что правительство должно взять на себя вопросы обеспечивания гарантированными финансовыми доходами жителей новых регионов и Белгородской области. Она добавила, что надо расширить помощь не только мобилизованным, но и семьям, которые оказались в опасной ситуации.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить участникам спецоперации льготное поступление в вузы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента. Володин также предложил принимать в медицинские вузы без экзаменов детей медиков, погибших от COVID-19.

Также сообщалось, что разработана единая форма социального паспорта участника СВО, который позволит поддерживать актуальную информацию о потребностях семьи бойца, такой документ планируют внедрить во всех регионах.