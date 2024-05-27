В России могут значительно повысить пошлины на импорт вина из стран НАТО ФТС обсуждает идею роста ввозных пошлин на вино до 200% для сдерживания импорта

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Российские власти рассматривают возможность дальнейшего повышения ввозных таможенных пошлин на импорт вин, заявил начальник управления ФТС России Максим Чмора на форуме «Неделя российского ретейла», передает ТАСС. Отмечается что Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала повысить пошлины для недружественных стран до 50%, а для стран НАТО — до 200%.

Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории, — отметил Чмора.

Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что чрезмерный импорт душит отечественное виноделие. По его словам, во избежание этого следует поднимать ввозные пошлины. Кроме того, наблюдается затоваренность данным продуктом, что приводит к ситуации, при которой производители не всегда могут реализовывать вина в желаемом объеме, добавил Киселев.

19 апреля правительство РФ повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран с €0,04 до €0,1 за литр. Выросли также пошлины на игристые и обычные вина, вермут, строительные детали из пластмассы и оружие.