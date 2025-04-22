В России могут отменить комиссии за переводы на соцпроекты Сенатор Артамонов предложил отменить комиссии за переводы на социальные проекты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов призвал в беседе с «Парламентской газетой» отменить комиссии за добровольные платежи россиян в местный бюджет на социально значимые проекты. Он напомнил, что закон об инициативном бюджетировании приняли еще в июле 2020 года.

Ведь люди собирают денежку, участвуя в реализации каких-то проектов по благоустройству на своих территориях. Они поддерживают своими личными средствами проекты. Эти платежи тоже можно было бы отнести к таким перечислениям, которые могли бы проходить в банках без комиссии, — предложил Артамонов.

По его мнению, без комиссий деньги «народного бюджета» будут расходоваться эффективнее. Он добавил, что при реализации этой инициативы банки не существенно пострадают.

Ранее главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин объявили о намерении отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. При этом Греф предупредил, что за таким шагом последует резкое падение объемов выдачи ипотеки.