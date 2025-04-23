Из школьных буфетов может почти полностью пропасть фастфуд Депутат Горячева призвала сбалансировать количество фастфуда в школьных буфетах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила сбалансировать количество фастфуда в школьных буфетах, пишет 360.ru. По ее словам, это ненормально, когда в ассортименте столовых такая пища составляет около 70–80%.

Мы с командой получили большое количество обращений от родителей, обеспокоенных тем, что в школьных буфетах часто преобладают сладости, выпечка, газировка — по сути, быстрые углеводы и фастфуд, — рассказала Горячева.

Она отметила, что сейчас ведется сбор ответов от профильных ведомств для выявления необходимых изменений в системе. После этого планируется организовать круглый стол с врачами, диетологами, педагогами и представителями родительского сообщества, пояснила парламентарий.

Ранее в Екатеринбурге родители учеников школы № 178 пожаловались на массовое отравление детей. Взрослые подозревают, что учащимся стало плохо после съеденного обеда. Эпидемиологи начали проверять учебное заведение.