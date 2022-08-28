В России могут измениться законы об авторских правах Первый замглавы АП Кириенко счел неизбежными изменения законов об авторских правах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с уходом с рынка большого числа зарубежных обладателей интеллектуальных прав придется менять законодательство, считает первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters он отметил, что это кропотливый процесс, поскольку необходимо не нарушить баланс внутри творческого сообщества, передает «Интерфакс».

Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придётся менять, у нас нет вариантов. А вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества — давайте предложения, — сказал Кириенко.

Один из участников встречи откликнулся на просьбу и рассказал, что регистрировать интеллектуальную собственность из области творческих индустрий в России по сравнению с аналогичным процессом на Западе сложнее и дороже.

В свою очередь Кириенко попросил представителей профессионального сообщества вносить конкретные инициативы по данному вопросу, поскольку с предыдущими попытками упростить нормы не соглашались сами представители отрасли.

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