В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов Комитет Госдумы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола одного из супругов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае изменения пола одного из супругов, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа. Изменения будут внесены в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

А также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, — говорится в документе.

Кроме того, согласно поправке, при наличии у человека справки об изменении пола ему запретят усыновлять детей.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на смену пола за исключением лечения врожденных аномалий у детей. Помимо этого, инициатива предполагает запрет менять документы на основе медицинских справок о смене пола.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента может до конца весенней сессии рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о запрете операций по смене пола. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту, который запрещает операции по смене пола.

В РПЦ также заявили о необходимости как можно скорее запретить смену пола в России. В заявлении Церкви говорится, что прирожденный пол человека является «даром Божьим», а право на смену пола противоречит традиционным религиозным ценностям. Помимо этого, в РПЦ призвали запретить усыновлять детей из России гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола.