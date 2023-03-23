В России локализовали очаги сибирской язвы Мурашко сообщил, что очаги сибирской язвы в России локализованы

В России удалось локализовать очаги распространения сибирской язвы, передает ТАСС слова главы Минздрава Михаил Мурашко. Ранее появилась информация о нескольких случаях болезни в стране.

Все локализовано, — сказал Мурашко.

Первый человек с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье накануне. По данным Роспотребнадзора, он приехал в регион из Чувашии, где ранее было выявлено два случая заболевания.

Второй человек был доставлен в больницу 23 марта. Им является 23-летний житель Сергиева Посада. Оба мужчины контактировали друг с другом.

По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы в России исключена. Он пояснил, что при проведении необходимых профилактических мероприятий заболевание распространяется незначительно. Кроме того, оно легко выявляется, после чего заразившихся изолируют на время лечения.

Чепурнов добавил, сибирская язва периодически напоминает о себе и чаще всего ей заражаются пастухи и работники фермерских хозяйств. Специалист пояснил, что бактерии попадают на поверхность из могильников павших животных, где передаются пасшемуся рядом скоту.