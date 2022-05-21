В России изучат возможность обмена Медведчука на «азовцев» Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена Медведчука на «азовцев»

Виктор Медведчук / Фото Соцсети

В России изучат вопрос возможности обмена задержанного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных с металлургического комбината «Азовсталь», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит «Интерфакс», данный вопрос изучит не ЛДПР, а «люди в Москве, имеющие такие полномочия».

Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев». Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия, — сказал Слуцкий.

Всего с 16 мая на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 2439 человек из украинского полка «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

О том, что СБУ задержала Медведчука, стало известно в апреле. Позже его арестовали без возможности внесения залога. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором украинский политик попросил обменять его «на защитников Мариуполя».

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможность обмена Медведчука на военнопленных не рассматривается.