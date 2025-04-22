В России изменят пошлины на некоторые категории косметики из Франции Минпромторг: пошлина на французские ароматы и средства для волос снизится до 20%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Французские духи, туалетная вода и средства для волос при ввозе в Россию теперь будут облагаться пошлиной в размере 20% вместо 35%, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Список стран с повышенными тарифами расширился, но некоторые государства были из него исключены.

Речь, в частности, идет о Венгрии, Словакии и Республике Корея. В перечень исключений частично попали товары из Франции и Италии, такие как пудра и средства для макияжа губ.

Отечественные производители активно развиваются по всем категориям, но в некоторых сегментах еще нужно время для полного замещения импорта, заявил ТАСС исполнительный директор ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Андрей Самойлов. С этим связаны введенные исключения как по странам, так и по отдельным видам продукции.

При появлении отечественных альтернатив условия могут быть скорректированы в диалоге с бизнесом и при поддержке государства, — пояснил Самойлов.

Ранее власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. По мнению журналистов The New York Times, под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.