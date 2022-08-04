В России изменят порядок прохода зарубежных кораблей по Севморпути В ГД внесли проект, изменяющий правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

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В Госдуму внесли законопроект, изменяющий правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижнего парламента РФ.

В случае принятия поправок в действующий закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» на территории Северного морского пути не сможет находиться более одного иностранного судна без специального решения правительства.

Законопроект определяет правовой режим порядка прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, во внутренних морских водах Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Нововведение предполагает, что кораблям будет необходимо отправлять обращение на право прохода по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до предполагаемой даты.

Ранее правительство России получило право устанавливать для судов, идущих под иностранными флагами, правила передвижения во внутренних водах России, соответствующий закон 28 июня подписал президент РФ Владимир Путин.