Путин велел внести изменения в закон об участниках СВО Путин: все участники СВО будут получать статус ветерана боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Всем участникам спецоперации на Украине будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта, распорядился президент России Владимир Путин. Он поручил внести соответствующие изменения на законодательном уровне. Документ опубликован на сайте Кремля.

Внести в нормативные правовые акты <...> изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, <...> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта, — указано в документе.

Кроме того, президент распорядился внести корректировки относительно выплат членам семей погибших участников СВО. Так, выплаты должны поступать в срок до трех месяцев с даты обращения близких.

Поручение главы государства должно быть исполнено до 1 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин сообщил, что на военную пенсию могут претендовать граждане, прошедшие службу в Вооруженных силах России, а также сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН. По его словам, с октября 2024 года выплаты военным пенсионерам проиндексируют на 4,5%.

Депутат подчеркнул, что выплата назначается за выслугу лет (стаж — более 20 лет), по инвалидности, а также родственникам погибших военнослужащих, потерявшим кормильца. Чаплин отметил, что вдовам погибших военных положены две пенсии: по потере кормильца и пенсия по старости или по инвалидности.