В России из-за птичьей чумы запретили поставки курицы из четырех штатов США Россельхознадзор запретил с 31 мая поставки птицеводческой продукции из США из-за птичьего гриппа

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор с 31 мая запретил поставки птицеводческой продукции из штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси, сообщается на сайте ведомства. Такое решение принято в связи со вспышками птичьего гриппа, который также известен как птичья чума. Ранее поставки живой птицы и яиц были приостановлены из американских штатов.

Россельхознадзор с 31 мая 2022 года в связи с очередными вспышками высокопатогенного гриппа птица на территории США вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что сейчас США переживает крупнейшую за последние семь лет вспышку птичьего гриппа. По данным ведомства, вирус уничтожил около 40 млн кур и индеек на коммерческих птицефермах. В 2022 году Вашингтон подтвердил 217 очагов инфекции в 26 штатах.

В Китае 27 апреля зафиксировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Болезнь подхватил четырёхлетний мальчик в провинции Хэнань. При этом никто среди близких знакомых и родственников мальчика не заразился.

Инфекционист Николай Малышев призвал не паниковать и заверил, что вспышки заболевания не будет. По его словам, заболевание не передается от человека к человеку, и сам штамм плохо распространяется.