В России хотят запретить рекламу фастфуда на ТВ в дневное время Минцифры и ряд ведомств обсуждают запрет рекламы фастфуда на ТВ в дневное время

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Минцифры, Минпромторг, ФАС и Роскомнадзор обсуждают возможность запретить рекламу фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием соли и жира на телевидении в дневное время, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Инициатива такого ограничения исходила от первой замглавы думского комитета по просвещению Яны Лантратовой. Она предложила запретить рекламу упомянутых продуктов на телеканалах с 07:00 до 22:00, «когда дети могут быть потенциальными телезрителями». По ее мнению, это необходимо для формирования у них здоровых пищевых привычек.

Обращение депутата Я. В. Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором, — сказали в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно ограничить использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Парламентарий отметил, что производители данной продукции активно привлекают к участию в рекламных кампаниях детей-актеров, хотя известно, что регулярное потребление фастфуда может оказывать негативное воздействие на детское здоровье.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что навсегда избавиться от желания есть фастфуд можно, только сформировав правильные пищевые привычки. Кроме того, необходимо найти вредной еде такую замену, которая будет приносить не меньшее удовольствие, отметила специалист.