В России хотят ввести штрафы за банковские операции через WhatsApp Правительство РФ поддержало штрафы за банковские операции через иностранные мессенджеры

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Ряду организаций и чиновникам запретили использовать иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, для совершения банковских операций. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил внести поправки и ввести штрафы за нарушение изменений в Законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». С таким предложением он обратился к правительству, где его поддержали, сообщает «Парламентская газета».

Концепция законопроекта, направленная на защиту персональных данных и данных о переводах денежных средств граждан, является актуальной и востребованной, — говорится в обращении Горелкина.

Согласно его предложению, за нарушение должен предусматриваться штраф в размере 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере 100-700 тысяч рублей для юридических лиц. Контроль за этим планируется возложить на Роскомнадзор.

Использовать иностранные мессенджеры для предоставления услуг нельзя банкам и некредитным организациям. Кроме того, через зарубежные программы чиновникам запрещено отправлять платежные документы, персональные данные россиян или данные о денежных переводах. Для рабочей коммуникации госслужащие должны пользоваться VK мессенджером, а для личного общения ограничений нет. Как пояснил глава Минцифры Максут Шадаев, это необходимо для соблюдения кибергигиены.

Горелкин напомнил, что для россиян остаются доступны иностранные платформы, оплата премиум-сервисов, перевод денег в адрес самих мессенджеров и боты для сбора пожертвований. Банкам разрешено отправлять информационные сообщения клиентам через зарубежные платформы.

Некоторым российским компаниям с 1 марта 2023 года запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. В список сервисов попали Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и Microsoft Teams.